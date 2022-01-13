1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 306 مبايعات بقيمة 872.38 مليون درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 276.87 مليون درهم و265 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 595.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الكرامه تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في جميرا الثانية بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 96 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة الكرامة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة العوير الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 373.13 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 185.51 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 187.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 92 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 2 بقيمة 65 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 125.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 81 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 37 مليون درهم.