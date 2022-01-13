كوريا الجنوبية: 4 شركات تستدعي أكثر من 4200 مركبة بسبب الأجزاء المعيبة

من ضمنهم "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز"

تعزم شركتا "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" وشركتان أخريان سحب أكثر من 4200 مركبة لإصلاح عيوب في بعض المكونات، وفق ما ذكرته وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس.



وقالت الوزارة، حسب وكالة يونهاب للأنباء، إن هذه هي أحدث عملية استدعاء من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في مكونات السيارات.



وأضافت أن الشركات الأربع، بما في ذلك "أودي- فولكس فاجن كوريا" و"بورشه كوريا"، ستسحب 4247 وحدة مجمعة من 12 طرازا مختلفا.



وأشارت إلى أن المشاكل تتباين بين مشاكل برمجية في لوحة التحكم بالمحرك إلى احتمالية حدوث حريق محتمل لنظام البطارية عالية الضغط.