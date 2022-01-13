الهند وبريطانيا تطلقان محادثات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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اطلقت الهند وبريطانيا محادثات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة من شأنها أن تعزز التجارة الثنائية بمليارات الدولارات.

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن - ماري تريفيليان التي تزور نيودلهي حاليا، إن التوصل إلى اتفاقية مع الهند يعد فرصة ذهبية لوضع الشركات البريطانية في مقدمة الصفوف مع استمرار نمو الاقتصاد الهندي بسرعة.

واكدت حرص بريطانيا على الاستفادة من الطبقة المتوسطة المتنامية في الهند التي تعد ثالث أكبر اقتصاد بآسيا.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان لها، إلى أن الاتفاقية قد تضاعف صادرات المملكة المتحدة إلى الهند وتعزز التجارة الثنائية بمقدار 38 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.

ويأمل الجانبان في أن تحقق الاتفاقية فوائد ضخمة للعديد من الصناعات الغذائية وأحدث التقنيات المتجددة.

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