أسهم أوروبا تغلق مستقرة وسط خسائر القطاعات الدفاعية ومكاسب التكنولوجيا والسيارات



أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الخميس إذ محت خسائر القطاعات الدفاعية مكاسب أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا على خلفية الآمال في تحسن

إمدادات أشباه الموصلات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير إلى حد كبير عند 486.05 نقطة، مع قيادة أسهم قطاع الرعاية الصحية والسلع الشخصية والمنزلية للهبوط بنسبتي 0.9% و1.2 %على التوالي.

وألقى الارتفاع الأخير في عائدات السندات بظلاله على معظم القطاعات الدفاعية، إذ توقع المستثمرون أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة هذا العام.

وواجه المؤشر ستوكس 600، الذي سجل مستوى قياسيا في بداية العام، مصاعب في الحفاظ على مكاسبه حيث أدت المخاوف من تأثير ارتفاع التضخم والمتحور أوميكرون وضغوط الإمدادات إلى تراجع المعنويات.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.7%، مدعومة بمكاسب لكبرى شركات تصنيع الرقائق.

ومع ذلك، حد ارتفاع العائدات من مكاسب قطاع التكنولوجيا.

وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 1.4%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات وسط توقعات برفع أسعار الفائدة على القروض.