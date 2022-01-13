ليستر سيتي يستعيد نجمه

قال مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، بريندان رودجرز، اليوم الخميس، إن الظهير الأيمن جيمس جاستن سيعود للتشكيلة عقب غيابه فترة طويلة بسبب إصابة في ركبته.

جاستن يعود إلى ليستر سيتي



ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 23 عامًا في المباريات منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام برايتون آند هوف ألبيون في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير من العام الماضي.



وقال رودجرز للصحافيين قبل زيارة بيرنلي في الدوري الممتاز بعد غد السبت: "تقدم بشكل جيد، كان ظهوره الأول (مع فريق تحت 23 عامًا)، شعر بأنه على ما يرام خلال المباراة، تدرب جيدًا للغاية وبدا قويًا ونشعر أنه يمكن أن يشارك في المباريات بالتدريج".



وتابع: "يمكن أن يكون متاحًا في التشكيلة، وسنتخذ قرارًا أخيرًا بشأنه غدًا، استعادته تمثل دفعة كبيرة لنا".



وسيستعيد ليستر أيضًا باستون داكا ولوك توماس وتشالار سويونجو وكيرنان ديوسبري-هال بعد تأجيل مباراة الفريق في ملعب إيفرتون يوم الثلاثاء، بسبب الإصابات وزيادة حالات كوفيد-19 بالفريق.



وأضاف رودجرز: "في مباراتنا أمام إيفرتون كان يجب أن يكون لديك 13 لاعبًا وحارس مرمى، لم نكن نملك ذلك العدد بل كان لدينا ثمانية لاعبين فقط، مع عودة اللاعبين يمكننا مواصلة المباريات".



ويحتل ليستر سيتي المركز العاشر في الدوري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، متقدمًا بفارق 14 نقطة عن بيرنلي صاحب المركز 18 الذي يملك مباراة مؤجلة.

