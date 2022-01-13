مشروع مشترك للدواجن بين شركة برازيلية وصندوق الاستثمارات السعودي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

قالت شركة بي.آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية يوم الخميس إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.

وأضافت الشركة البرازيلية في إفادة للبورصة أنها ستملك حصة 70 بالمئة في المشروع في حين سيملك الصندوق السعودي الحصة الباقية. وارتفعت أسهم الشركة 3.2 بالمئة إلى 24.60 ريال برازيلي بعد الإعلان عن توقيع المذكرة.

ومذكرة التفاهم غير ملزمة وتهدف إلى تأسيس شركة لإنتاج وبيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة والمعالجة. ورفضت بي.آر.إف تقديم المزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطوة مع تركيز الشركة على تصويت للمساهمين يوم الاثنين حول قرار يتعلق بطرح أسهم إضافية للبيع.

وقالت الشركة البرازيلية إن المشروع المشترك سيشمل استثمار نحو 350 مليون دولار عند التنفيذ.

وتؤكد هذه الخطوة على استراتيجية بي.آر.إف للاحتفاظ بحصة كبيرة مما يسمى بسوق الأطعمة الحلال التي يجري فيها تحضير الأطعمة وفق الضوابط الإسلامية.

والبرازيل أكبر مورد للحوم الحلال في العالم، وتزود الأسواق الإسلامية المربحة حول العالم بالدجاج واللحوم.

والسعودية هي رابع أكبر مستهلك للدجاج البرازيلي حيث تشير بيانات تجارية لمجموعة صناعة اللحوم (إيه.بي.بي.إيه) التي تمثل كبار المنتجين والمصدرين في البرازيل أن المملكة استوردت 353500 طن عام 2021.

ومع ذلك تنخفض هذه الكمية عن نظيرتها في العام السابق بنسبة 24.4 بالمئة إذ يحاول السعوديون تقليل الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من منتجات الدجاج.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تفاصيل خناقة أنشيلوتي مع بيكيه في السوبر الإسباني

الأهلي يُقرر تعويض أكريم توفيق بصفقة كبرى

مصطفى فتحي يرفض طلب الزمالك

"صلت وماتت وملحقتش تفرح".. أول حوار مع والدة عروس الهرم المتوفية بعد ساعات من زفافها (فيديو وصور)

موسيماني يطلب ضم بديل أكرم توفيق

بلباو يقهر أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع الريال بنهائي السوبر الإسباني

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في السوبر الإسباني

الصحف الإسبانية تسلط الضوء على "الحاوي" الجديد لبرشلونة