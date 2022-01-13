مشروع مشترك للدواجن بين شركة برازيلية وصندوق الاستثمارات السعودي

قالت شركة بي.آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية يوم الخميس إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.

وأضافت الشركة البرازيلية في إفادة للبورصة أنها ستملك حصة 70 بالمئة في المشروع في حين سيملك الصندوق السعودي الحصة الباقية. وارتفعت أسهم الشركة 3.2 بالمئة إلى 24.60 ريال برازيلي بعد الإعلان عن توقيع المذكرة.

ومذكرة التفاهم غير ملزمة وتهدف إلى تأسيس شركة لإنتاج وبيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة والمعالجة. ورفضت بي.آر.إف تقديم المزيد من التفاصيل بشأن هذه الخطوة مع تركيز الشركة على تصويت للمساهمين يوم الاثنين حول قرار يتعلق بطرح أسهم إضافية للبيع.

وقالت الشركة البرازيلية إن المشروع المشترك سيشمل استثمار نحو 350 مليون دولار عند التنفيذ.

وتؤكد هذه الخطوة على استراتيجية بي.آر.إف للاحتفاظ بحصة كبيرة مما يسمى بسوق الأطعمة الحلال التي يجري فيها تحضير الأطعمة وفق الضوابط الإسلامية.

والبرازيل أكبر مورد للحوم الحلال في العالم، وتزود الأسواق الإسلامية المربحة حول العالم بالدجاج واللحوم.

والسعودية هي رابع أكبر مستهلك للدجاج البرازيلي حيث تشير بيانات تجارية لمجموعة صناعة اللحوم (إيه.بي.بي.إيه) التي تمثل كبار المنتجين والمصدرين في البرازيل أن المملكة استوردت 353500 طن عام 2021.

ومع ذلك تنخفض هذه الكمية عن نظيرتها في العام السابق بنسبة 24.4 بالمئة إذ يحاول السعوديون تقليل الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من منتجات الدجاج.