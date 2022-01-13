مجلس الحبوب العالمي يرفع توقعاته لمحصول القمح العالمي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رفع مجلس الحبوب العالمي يوم الخميس توقعاته لإنتاج العالم من القمح في 2020-2021 مدفوعا بأمور منها تحسن التوقعات للمحصول في أستراليا.

وفي تقريره الشهري، رفع المجلس توقعاته لمحصول القمح العالمي في 2020-2021 أربعة ملايين طن إلى 781 مليون طن.

وجرى تعديل حجم محصول القمح الأسترالي إلى 35.5 مليون طن من تقديرات سابقة تبلغ 32.0 مليون طن.

كما خفض المجلس توقعاته لإنتاج الذرة العالمي في موسم 2020-2021 بمقدار خمسة ملايين طن إلى 1.207 مليار طن، في انعكاس لتراجع التوقعات بشأن إنتاج أمريكا الجنوبية.

وانخفضت توقعات المجلس لمحصول الذرة في الأرجنتين إلى 61 مليون طن من 63.3 مليون وإنتاج البرازيل إلى 112.9 مليون طن من 117.4 مليون.

وأشار المجلس أيضا في توقعاته المبدئية إلى أن إنتاج القمح في 2022-2023 سيرتفع للموسم الرابع على التوالي إلى ذروة قياسية جديدة. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث تغيير كبير في المخزونات في ظل التوقعات بارتفاع الاستهلاك أيضا.

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