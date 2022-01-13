تراجع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية تراجعا كبيرا بالسوق غير الرسمية في ختام تعاملات اليوم ليسجل متوسط سعر الصرف 29800 ليرة لكل دولار بدلا من 32500 ليرة لكل دولار في مستهل تعاملات اليوم الذي أغلقت فيه البنوك العاملة في البلاد نظرا للمظاهرات وقطع الطرق ضمن فعاليات يوم الغضب.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي قد وصل مستويات غير مسبوقة أمس الأول مسجلا 33500 ليرة لكل دولار في أعلى مستوى في تاريخ العملة المحلية.

وكان سعر الصرف على المنصة الرسمية "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزي قد سجل أمس 24700 ليرة لكل دولار فيما يظل السعر الرسمي بالبنوك ثابتا عند حد 1507 ليرات لكل دولار في المعاملات الرسمية، و8000 ليرة لكل دولار لأصحاب الودائع البنكية.

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