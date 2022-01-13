النفط يتراجع بفعل جني الأرباح ومخاوف رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع جني المستثمرين للأرباح بعد يومين من المكاسب وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة الأمريكية، لكن الخسائر تلتها توقعات بانتعاش اقتصادي قوي من شأنه أن يعزز الطلب في سوق يعاني شحا في المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 52 سنتا توازي 0.63 في المئة لتبلغ عند التسوية 82.12 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها 5.6 في المئة في اليومين السابقين.

ولم تكن العقود الآجلة لخام مزيج برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 20 سنتا، أو 0.24 في المئة لتبلغ عند التسوية 84.47 دولار للبرميل بعد صعودها 4.7 في المئة في الجلستين السابقتين.