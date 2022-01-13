الإعلامي محمد موسى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي محمد موسى مذيع برنامج خط أحمر المذاع على فضائية "الحدث اليوم" عن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته الإعلامية أميرة عبيد مذيعة برنامج هي وهما المذاع على نفس الفضائية..

ودون "موسى" علي صفحته تدوينة قبل إذاعة حلقته بعدة ساعات عصر اليوم قال فيها "الحمد لله أنا وزوجتي إيجابي كورونا ولن نظهر على الهواء اليوم ونحن الآن قيد العزل المنزلي لتلقي بروتوكول العلاج".

والجدير بالذكر أن برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى يذاع يومي الخميس والجمعة في السابعه مساءً، كما أن برنامج "هي وهما" الذي تقدمه زوجته الإعلامية أميرة عبيد يذاع يوم الخميس في العاشرة مساءً.