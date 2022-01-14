عاجل.. إثيوبيا تحتج رسميًا على تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية بشأن تيجراي

بعثت إثيوبيا رسالة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية، احتجت فيها على تصريحات لمديرها العام بشأن تيجراي، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قال في وقت سابق، إنه لم يطرأ أي تحسن على الوضع في منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا من حيث الوصول الطبي والإنساني، بل إن الوضع يزداد تعقيدا وتدهورا، ويشكل "إهانة للإنسانية".

وأوضح أن الوكالة الأممية سعت إلى التوصل إلى طريقة لنقل الأدوية إلى تيجراي، وغيرها من المناطق المتأثرة بالصراع، مثل عفر وأمهرة، مضيفًا: "تخيّلوا حصارا كاملا لسبعة ملايين شخص لأكثر من عام، لا يوجد طعام ولا دواء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا إعلام؛ لا أحد يستطيع الإبلاغ (عما يحدث) ولا يوجد هواتف، أعتقد أن الوصول إلى العائلات صعب، ولا يوجد نقد ولا خدمات مصرفية، تخيّلوا أثر كل ذلك على الصحة".