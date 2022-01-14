محامي أسرة الإبراشي: التحقيقات ستكشف عن مفاجأة

قال المحامي بالنقض سمير صبري، ومحامى أسرة الإعلامي وائل الأبرشي، إن الطبيب يجب أن يعمل فى تخصصه، ولكن لا يتدخل في أشياء ليس من تخصصه.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الطبيب الذى كان يعالج الراحل كتب له أدوية بخط يده، ليست مرخصة، وأن الأدوية عبارة عن قرص كبير وقرص صغير.

ولفت محامى أسرة الإعلامي الراحل وائل الأبرشي إلى أن الطبيب كان يعطى الأدوية لـ الراحل ويقول له دى أدوية سرية ساحرة، وكان يرفض ذهابه للمستشفى للحصول على العلاج.

وكشف أن نقابة الأطباء استدعت الطبيب، للتحقيق معه، وكشف سمير صبري أنه رفض حضور التحقيق، لأنه محام ومكانه في المحكمة وليست في النقابة، لكى يكون الجزاء قانونيًا، وليس تأديبيًا.

وأشار إلى أن التحقيقات ستكشف مفاجأة، وأنه تقدم ببلاغ للنائب العام.