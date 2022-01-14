عماد الدين حسين: منتدى شباب العالم كان فرصة للدعاية لمصر

توك شو
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن منتدى شباب العالم نجح وحقق المطلوب منه.

 

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي  سي مصر": "منتدى شباب العالم كان فرصة للدعاية بمختلف أنحاء العالم وسيساعد مستقبلا في جذب المزيد من الاستثمار والسياحة".

 

وتابع: "منتدى شباب العالم أصبح منصة تواصل بين شباب المنطقة وقادة العالم"، مردفا: "جلسة محاكاة حقوق الإنسان كانت في غاية الأهمية وتطرقت للكثير من النقاط المهمة".

 

وأوضح: "يجب أن نبدأ من الآن التحضير لقمة المناخ التي ستستضيفها مصر خلال الشهور المقبلة"، متابعا: "قضية الأمن المائي التي ناقشها منتدى شباب العالم تهم الكثير من الدول ومن بينها مصر".

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