أرملة مهندس الدقهلية: روحت القفص وبصقت على المتهم

أعربت دعاء عبدالعزيز، أرملة مهندس الدقهلية، عن سعادتها بصدور قرار المحكمة بحق المتسبب في قتل زوجها، قائلة: "أنا صوت مجرد ما صدر قرار المحكمة، وروحت على القفص وبصقت عليه، وشتمته".

وأشارت "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ما فعلته كان من شدة غضبها، وحزنها على زوجها، مضيفة أنها ستهتم بأولادها الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن دعاء عبد العزيز، زوجة مهندس الدقهلية الغريق أحمد عاطف الشربيني، كانت قد روت الكواليس التي أوصلتها للكشف مرتكب جريمة قتل زوجها، مؤكدة أن علاقة زوجها بصديقه القاتل كانت قوية للغاية ويتدخل في الكثير من الأزمات الأسرية لحلها.





وكشفت خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سبب ذهاب زوجها الراحل لصديقه القاتل وهو مطالبته بأرباح مادية في مشروعات بينهما، لافتة إلى أنها هاتفت القاتل حينما تأخر زوجها وبدا متضارب الكلام ومرتبك.





وتابعت: "أنا كلمت القاتل وسألته على جوزي وأنكر معرفة مكانه، ومن أول مكالمة له معايا وأنا شاكه فيه وبدأ كل شوية يتصل بيا ويستفسر وكلمت حمايا وحكيت له على الموضوع وإن كان فيه ارتباك وتضارب فى روايات صديق زوجي"، موضحة أنها اتهمته بشكل رسمي أمام النيابة من ثاني يوم الوفاة.