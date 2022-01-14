ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال ال` 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة، خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1184 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطاران آخران بعد أن فرغا عدد 50 حاوية قادمين من الإسكندرية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 6358 شاحنة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147 ألفا و80 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 140 ألفا و928 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37126 طنا شملت "6750 طن فوسفات و11650 طن ملح و1965 طن أسمنت و60 طن نترات و2660 طن كوارتز و1850 طن رمل و12200 طن يوريا"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و588 طنا تشمل "10400 طن ذرة و2500 طن خردة و102 طن خشب زان و329 طن بسلة و5105 أطنان من الحديد و3850 طن زيت و60 طن سكر و300 طن فول صويا و19942 طن قمح"