" الفجيرة للبيئة " تؤكد تقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين

أكدت " هيئة الفجيرة للبيئة " سعيها لتسهيل إجراءاتها كافة أمام المستثمرين للبدء فورا في مشاريعهم الصناعية، وشددت على تسخير أدواتها وكوادرها وخبراتها كافة لخدمة المستثمر الصناعي الجاد وتقديم كل التسهيلات الممكنة له.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة بمقر الهيئة مع عدد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إنهاء الاجراءات البيئية الخاصة بمشاريعهم استعدادا للبدء بها.

تناول الاجتماع الخدمات البيئية المطلوبة وتبسيط الإجراءات إلى جانب عقد ورش عمل للمستثمرين للمساعدة في شرح الإجراءات المتخذة في هذا الشأن علاوة على استكمال دراسات تقييم الأثر البيئي وتقديم أية تيسيرات ممكنة لهم.

و قالت أصيلة المعلا إن الاجتماع يأتي استكمالا لجهود الهيئة لتسريع الإجراءات ودفع عجلة الاستثمار بالفجيرة موضحة أنه سبق وأن تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين الذين حصلوا بالفعل على أراض صناعية بإمارة الفجيرة فضلا عن عقد اجتماع مع الاستشاريين البيئيين وعدد من أصحاب الشركات الاستشارية بالفجيرة لدراسة طلباتهم وتيسير اعتماد المشاريع البيئية المقدمة من طرفهم.

و أكدت نجاح إمارة الفجيرة في اجتذاب رؤوس الأموال وهو ما يعد ثمرة الجهود الحكومية بالامارة.. وأكدت مواصلة جهود الهيئة بما يتناسب مع المكانة الرائدة التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة على جميع المستويات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تنشد خمسين جديدة مليئة بالأمل والعمل والتقدم والازدهار.