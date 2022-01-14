وزير الزراعة يستقبل وفد المعاهد الزراعية والجامعات النيجرية ويبحث معهم التعاون في المجالات المختلفة



استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد من المعاهد الزراعية والجامعات النيجرية والذي يزور مركز البحوث الزراعية حاليا للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في مجال البحث العلمي الزراعي.



وخلال الاجتماع رحب القصير بالوفد النيجري وأكد أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في القارة الأفريقية.



استعرض وزير الزراعة الانجازات التي تشهدها مصر مؤخرا في كافة المجالات الزراعية المختلفة.



وقال إن القارة الأفريقية تمتلك ثروات طبيعية كثيرة يجب استغلالها لمصلحة شعوبها وأكد أن مصر على استعداد للتعاون مع نيجريا في مجال بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات وكذلك في البحوث الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وأيضا الخدمات البيطرية والامصال واللقاحات والري الحديث وتحسين السلالات وإنتاج التقاوى.



أشار وزير الزراعة إلى امتلاك وزارة الزراعة لمجموعة من المعامل والمعاهد البحثية المعتمدة دوليا سوف يتم وضعها في خدمة الأشقاء الأفارقة.



ومن ناحيته أكد رئيس الوفد النيجري عن سعادتهم بزيارة مصر وعلى حفاوة الاستقبال وأشاد بمستوى تجهيز المعاهد والمعامل البحثية المصرية وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارة التي قام بها وفد وزارة الزراعة النيجرية سبتمبر الماضي لمصر وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق تعاون في كافة المجالات الزراعية بين البلدين الشقيقين.



وقال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوفد النيجري خلال زيارته لمصر التى استمرت لمدة أسبوع قام بزيارة معاهد صحة الحيوان ووقاية النباتات والهندسة الوراثية والمحاصيل الحقلية والمحاصيل السكرية والامصال واللقاحات البيطرية والانتاج الحيواني ومركز تغير المناخ الزراعي كما قام الوفد بزيارة المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكذلك معمل ابحاث الثروة السمكية والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

