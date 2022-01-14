الذهب يتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ نوفمبر



تتجه أسعار الذهب الجمعة 14 يناير إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج الفدرالي لشراء السندات.



ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية شهور، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. كما يواجه العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام أول تراجع أسبوعي منذ 4 أسابيع.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1826.51 دولار للأونصة وارتفع بنحو 1.7% هذا الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1826.80 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.16 دولار للأونصة، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 978.32 دولار للأونصة ويتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية، وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1871.87 دولار للأونصة ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية.