21 % ارتفاع بصادرات الصين على أساس سنوي



ارتفعت صادرات الصين بـ 20.9% في ديسمبر على أساس سنوي، في حين ارتفعت الواردات أقل من المتوقع، وفقا لبيانات الجمارك الصادرة الجمعة 14 يناير.

ونمت الصادرات 20.9% على أساس سنوي بالدولار الأميركي، لتتجاوز النسبة توقعات رويترز التي أشارت إلى نحو بـ 20%، وصعدت الواردات بنسبة 19.5% بالدولار الأميركي، مخالفة التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ 26.3%.

كما سجلت أرقام شهر ديسمبر تباطؤا حادا مقارنة بشهر نوفمبر، عندما ارتفعت الواردات بنسبة 31.7% على أساس سنوي، وعندما نمت الصادرات أيضا بنسبة 22% على أساس سنوي في نوفمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 512.98 مليون طن إجمالا في 2021، مقارنة مع 542.39 مليون طن في العام السابق، لتسجل أول انخفاض سنوي منذ عام 2001.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية فقد بلغت واردات شهر ديسمبر كانون الأول 46.14 مليون طن.



هذا وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في عام 2021 بلغ 396.58 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الفائض في ديسمبر كانون الأول وحده بلغ 39.23 مليار دولار.