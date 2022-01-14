الإنتاج الصناعي في إيطاليا ينمو بأكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المجموعة المصرفية الإيطالية إنتيزا سان باولو، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا في نوفمبر الماضي كان أقوى من المتوقع.

 

وقالت المجموعة، في تقرير أعده قسم الدراسات والبحوث بالمجموعة، أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا سجل نموا بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر العام الماضي بعد انخفاض وصل لـ 0.5 في المائة في أكتوبر من العام نفسه، وهو رقم "يفوق التوقعات"، ما يعكس الزيادة الصناعية الكبيرة منذ أكتوبر 2020، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

ووفقا للتقرير، فإن التغيير ارتفع لـ+6.3 في المائة من 1.9 سابقًا، فيما بلغ التقدم الشهري مدفوع بإنتاج الطاقة +4.6 في المائة، إلا أنه مع ذلك واسع الانتشار في المكونات الأخرى مع زيادة في إنتاج السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية.

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