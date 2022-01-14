أرباح البنوك ..تهبط بالأسهم الأمريكية بداية تعاملات اليوم

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة حيث بدأت البنوك الكبرى جيه بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب موسم أرباح الربع الرابع بنتائج متباينة، في حين واصلت شركات التكنولوجيا الكبرى خسائرها بعد عمليات جني الأرباح.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 117.19 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 35996.43 نقطة.

وافتتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 21.04 نقطة أو 0.45 بالمئة عند 4637.99، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 98.79 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 14708.02 عند قرع جرس الافتتاح.