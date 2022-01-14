تراجع مبيعات التجزئة الامريكية خلال ديسمبر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كوفيد-19، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في نوفمبر.

كان خبراء اقتصاد توقعوا عدم حدوث تغيير في مبيعات التجزئة، وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى اثنين بالمئة وارتفاع يصل إلى 0.8 بالمئة.

وأدت الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة إلى نقص في السلع بما في ذلك السيارات. ودفع ذلك المستهلكين إلى بدء التسوق من أجل موسم عيد الميلاد في أكتوبر تشرين الأول، مما أضر بمبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول.

وقد تتراجع المبيعات أكثر في يناير كانون الثاني مع تزايد الإصابات بكوفيد-19 في ظل انتشار المتحور أوميكرون، مما يحد من تردد المستهلكين على أماكن مثل المطاعم والحانات

 

مبيعات التجزئة مبيعات التجزئة الأمريكية
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