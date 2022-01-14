تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يناير

انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، متأثرة بارتفاع إصابات "دلتا" و"أوميكرون" والتزايد المستمر في معدل التضخم.



وأفادت بيانات جامعة "ميتشجان"، بأن مؤشرها لثقة المستهلك الأمريكي سجل 68.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير الجاري، مقابل تسجيل 70.6 نقطة خلال ديسمبر الماضي، كما أنها أقل من التوقعات البالغة 70 نقطة.



وتمثل بيانات يناير ثاني أدنى مستوى لثقة المستهلك خلال عقد، بعدما سجل المؤشر خلال نوفمبر الماضي 67.4 نقطة.



ووفقًا للبيانات، سجلت القراءة الأولية لمؤشر الظروف الاقتصادية الحالية تراجعًا إلى 73.2 نقطة خلال يناير من 74.2 نقطة خلال ديسمبر، فيما انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 65.9 نقطة من 68.3 نقطة.



وأوضح التقرير أن المستهلكين في الولايات المتحدة اعتبروا ارتفاع معدل التضخم المشكلة الأكبر التي تواجه البلاد مقارنة بمعدل البطالة.



وتباينت النظرة المستقبلية اعتمادًا على الدخل، إذ كانت الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر سلبية، بينما كان لدى الأسر ذات الدخل المرتفع نظرة أكثر إيجابية