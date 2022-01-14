الدولار الامريكي يهبط إلى أدني مستوياته في شهرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مع تبني المستثمرين لوجهة النظر بأن معظم الميل للتشديد مؤخرا من جانب البنك المركزي الأمريكي كان موضوعا في الحسبان بالفعل.

 

ونزل مؤشر الدولار يوم الجمعة 0.2 بالمئة إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

 

وعلى أساس أسبوعي، فهو يتجه لانخفاض 1.11 بالمئة، وهو أكبر هبوط له منذ ديسمبر كانون الأول 2020. ويوم الخميس، نزل عن متوسط التحركات في 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2021.

 

وأمام العملات الرئيسية الأخرى، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، إذ انخفض أمامهما 0.4 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.

 

وصعد اليورو بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وخرج من النطاق الذي كان محصورا فيه منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1.1483 دولار.

 

وارتفع الجنيه الاسترليني على الرغم من أزمة سياسية تهدد بقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون في منصبه، إذ يتجه الاسترليني لتحقيق رابع زيادة أسبوعية على التوالي بما يزيد عن 0.5 بالمئة. وبلغ في أحدث تعاملات 1.3730 دولار.

 

واستقرت العملات المشفرة بعد أسبوع متقلب، إذ ظلت أسعار بتكوين قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند ما يقل عن 42 ألف دولار.

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