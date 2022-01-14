بعد انخفاض لمستوي قياسي

البنك المركزي اللبناني: نسعى لتعزيز سعر صرف الليرة مقابل الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال رياض سلامة  حاكم مصرف لبنان اليوم الجمعة إن البنك يسعى لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع مما أثار احتجاجات جديدة بشأن ارتفاع الأسعار وانهيار اقتصاد البلاد.

 

واضاف" سلامة " خلال تصريحات صحفية، أنه بعد أن أصدر المصرف تعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار الأميركي الورقي من دون سقف محدد على منصة صيرفة، "تهدف هذه المبادرة إلى الحد من تقلبات سوق الصرف وتعزيز قيمة الليرة أمام الدولار".

اسعار صرف الليرة تراجع اسعار الليرة الليرة اللبنانية
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