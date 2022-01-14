مالاوي تسقط زيمبابوي 2-1 في مباراة مثيرة بأمم إفريقيا

حقق منتخب مالاوي فوزا ثمينا على نظيره الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، في ثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا.

نتيجة مباراة مالاوي وزيمبابوي في أمم إفريقيا

وتغلبت مالاوي على زيمبابوي 2-1في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثانية للمجموعة الثانية لأمم إفريقيا.

وسجل أهداف اللقاء كل من جابادينهو مهانجو هدفي مالاوي، بينما أحرز إسماعيل وادي هدف زيمبابوي.

بهذه النتيجة رفع منتخب مالاوي رصيده لـ3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة،خلف كل من غينيا والسنغال، فيما بقى منتخب زيمبابوي في قاع المجموعة بلا نقاط.