صندوق التنمية الصناعي السعودي: تمويل أكثر من 100 مشروع في قطاع التعدين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشف خليل النمري المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعي، عن صرف قروض تمويلية بقيمة 10 مليارات ريال خلال العام 2021، منها 2 مليار ريال قروض مقدمة للمنشآت العاملة في قطاع التعدين.

 

وقال "النمري " خلال تصريحات صحفية، إن القطاع يعد من الركائز الأساسية في الصندوق، مبينا أن الصندوق يسعى إلى تخصيص 11 مليار ريال كقروض تمويلية مقدمة خلال عام 2022. 

 

وبين أن تغيير النظام الأساسي للصندوق الصناعي يوسع نطاق دعم الصندوق في نطاق التعدين ليشمل تمويلا يصل إلى 75 % من قيمة المشروع المستوفي الشروط، إضافة إلى أن الصندوق أصبح يمول المرحلة الأخيرة من عملية استكشاف المعادن. 

 

وأشار إلى أنه منذ تأسيس صندوق التنمية الصناعي اعتمد تمويل أكثر من 100 مشروع في قطاع التعدين بمبالغ وصلت إلى 28 مليار ريال، تشمل مشاريع الفوسفات والذهب والنحاس والألمنيوم ومنتجات أخرى، مبينا أن الصندوق يعمل حاليا على رفع نسبة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات المستهدفة بالصندوق الصناعي. 

 

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