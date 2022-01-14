تضاعف صادرات "غازبروم" الروسية خلال أول 11 شهر من 2021

غازبروم الروسية
غازبروم الروسية
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أظهرت بيانات رسمية، أن عائدات شركة "غازبروم" الروسية من صادرات الغاز الطبيعي تضاعفت في الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

 

ووفقا لبيانات الجمارك الروسية، فقد وصلت العائدات من صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 إلى 47.02 مليار دولار. 

 

كذلك أظهرت البيانات أن حجم صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 ارتفع بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 186.8 مليار متر مكعب من الغاز.

 

وزادت "غازبروم" صادراتها من الغاز الطبيعي في نوفمبر 2021 بنسبة 3.1% مقارنة بأكتوبر من نفس العام ووصلت إلى 14.3 مليار متر مكعب، فيما ارتفعت صادرات الغاز من حيث القيمة بنسبة 16.8% لتصل إلى 7.2 مليار دولار.

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