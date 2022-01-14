رابع الصفقات الشتوية.. الكشف صفقة الإسماعيلي المقبلة

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي لإبرام عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول مجلس إدارة القلعة الصفراء إنهاء كافة تفاصيل الخاصة بالصفقة الرابعة التي يسعى إليها مسئولي الدراويش في إتمامها خلال الساعات المقبلة.

وأبرم الإسماعيلي، 3 صفقات أجنبية لتدعيم صفوفه في شهر يناير الجاري بالتعاقد مع البوليفي كارميلو، والجامبي سايكو كانوتيه، والإيفواري جان موريل، ويجيد الثلاثي في مراكز الهجوم.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي عن هوية الصفقة الرابعة التي يسعى مسئولي الدراويش إلى إتمامها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الإسماعيلي يترقب وصول اللاعب الأرجنتيني دييجو دوري جراي إلى مصر، لعقد جلسة نهائية، والخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

حيث أردف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي إلى أن هذه الصفقة كانت من ترشيح المدرب الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للإسماعيلي، لقيادة هجوم الدراويش في المرحلة القادمة.

ويبلغ دييجو دوري جراي، من العمر 29 عامًا، وبدأ مشواره في فريق باراكاس ثم انتقل إلى أتالانتا في الأرجنتين.

ولعب في صفوف جواياكيل الإكوادوري، ثم ديفينسوريس الأرجنتيني ثم تيكنكو الإكوادوري، ويشارك دييجو حاليًا في صفوف ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري، والذي سجل معه 21 هدفًا في 50 مباراة.