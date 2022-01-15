بالأسود.. دارين حداد تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
دارين حداد
دارين حداد
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شاركت الفنانة دارين حداد، جمهورها ومتابعيها، صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.
 

وتألقت الفنانة التونسية؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.


وعلى جانب آخر خاضت دارين حداد، الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان: الجاسوس، وهو بطولة لطفى العبدلي، دارين حداد، رياض النهدي، لطيفة القفصي، حمدي غوار، وغيرهم من النجوم.

دارين حداد أحدث إطلالة
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