الطبيب المتهم بقتل "الإبراشي" يتراجع عن الظهور مع "الغيطي".. والسبب مفاجأة

توك شو
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، أن الدكتور شريف عباس، المتهم بقتل الإعلامي وائل الإبراشي، تراجع عن الظهور معه، مساء الجمعة، بعد أن وصل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف “الغيطي” في برنامجه المذاع على قناة الشمس الفضائية، أن الطبيب أخبره بأن نقابة الأطباء هي التي طلبت من الطبيب عدم الظهور الإعلامي وأنه محال إلى التحقيق.

وتساءل الإعلامي: هل يجوز للنقابة أن تمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون؟ مشيرًا إلى أنه تواصل مع زوجة الإعلامي الراحل وحكت له أن هذا الطبيب أوهم الإبراشي بأنه لديه علاج خاص لفيروس كورونا أطلق عليه اسم “قرص كورونا”، لافتا إلى أنه طبيب أمراض كبد، وليس له علاقة بأمراض الجهاز التنفسي، مشددًا على أنه كان يعتزم مواجهة الطبيب بهذه الأسئلة.

الإنتاج الإعلامي مدينة الانتاج الإعلامي الإعلامي وائل الإبراشي الإعلامي محمد الغيطي فيروس كورونا

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