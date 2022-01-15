بثينة توكل تقدم "الستات عايزة ايه" بعد 5 سنوات في "القاهرة اليوم"

توك شو
الإعلامية بثينة توكل
الإعلامية بثينة توكل
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تستعد الإعلامية بثينة توكل لتقديم برنامج "الستات عايزه ايه" عبر فضائية "mbc مصر" بصحبة الإعلامية لميس الشموتي وفقرة مطبخ يقدمها الشيف حسن.

 

ينتمي البرنامج لفئة برامج التوك شو النسائية حيث يهتم بقضايا المرأة، ويناقشها بشكل جديد ومن المقرر بثه يوميًا من الأحد للخميس الساعة 2.30 ظهرًا.

 

جدير بالذكر أن بثينة توكل قدمت برنامج التوك شو الرئيس "القاهرة اليوم" عبر شبكة "أوربت" المشفرة لمدة 5 سنوات بصحبة الإعلامي جمال عنايت والإعلامية نانسي مجدي والفنان إدورد وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وحاصلة على درجة الماجستير في الاقتصاد من معهد الدراسات السياسية بباريس.

 

وخاضت "توكل" تجربة العمل في مجال البنوك، بعد حصولها على الماجستير في الاقتصاد حيث التحقت بالعمل لدى أحد البنوك الفرنسية، وتدرجت في المناصب حتى شغلت منصب مديرة محافط الاستثمار في أحد البنوك، قبل أن تحصل على كورس في التقديم التلفزيوني والإذاعي مع الإعلامية سلمى الشماع والتي رشحتها لتقديم برنامج "القاهرة اليوم" في أول تجربة إعلامية لها.

 

كما خاضت توكل تجربة تمثيل وحيدة حيث شاركت في بطولة مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد والفنانة بسمة والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي.

بثينة توكل الإعلامية بثينة توكل
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