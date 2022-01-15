أشرف عبدالعزيز يكشف ملابسات إصابة شدوى الحضري وحقيقة المشاجرة المتداولة

الفجر الرياضي
شدوى مع أبيها عصام
شدوى مع أبيها عصام الحضري
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أعربت أسرة الكابتن عصام الحضري، عن إستيائها الشديد، من الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإخبارية، بشأن إصابة شدوى عصام الحضري، في مشاجرة،  مع موظف أمن بكومباوند بمدينة الشيخ زايد.

 

ملابسات إصابة شدوى عصام الحضري وحقيقة المشاجرة المتداولة
وأوضح أشرف عبدالعزيز، محامي الكابتن عصام الحضري وأسرته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" أن ما يتم تداوله في مواقع  التواصل الاجتماعي عن إصابة شدوى عصام الحضري، بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكومباوند بمدينة الشيخ زايد، عار تمامًا من الصحة، والحقيقة أنها لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة صدفة في صيدلية، بموقع الحادثة، وسيارتها  بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها.

 

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وتابع محامي الأسرة، أن شدوى الحضري، حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها أثناء المشاجرة، ولكنها لما تتعرض إلى أي إصابات ولم تتدخل في المشاجرة.

وأكد "عبد العزيز" أنه وجب التنبيه بعدم نشر أخبار دون التحقق من صحتها، وطالب المواقع الإخبارية بعد تداول الخبر المغلوط،  والتحقق دائمًا من دقة الخبر  من مصدرها وإحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.

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