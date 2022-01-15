عاجل.. القبض على سائق تحرش بسيدة في "ميكروباص" بدمياط

حوادث
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على سائق سيارة "ميكروباص" أتى بأفعال خادشة للحياء، في أثناء وجود سيدة في السيارة.

 

وقالت الوزارة، إن مقطع فيديو جرى تداوله على إحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضررت خلاله صاحبة الحساب بأنه حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بتاريخ 2021/12/30 من مدينة دمياط لمحل إقامتها برأس البر تلاحظ لها قيام السائق بالإتيان بأفعال خادشة للحياء مما أضر بها نفسيًا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها سائق – مقيم بدائرة قسم أول شرطة دمياط) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

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