شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس، اليوم السبت، حيث يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ووقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

أما عن ساعات الليل، فمن المتوقع أن يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية:

توقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء أيضا، وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

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