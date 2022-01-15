أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 15 يناير إلى الخميس 20 يناير 2022 على كافة أنحاء ومدن الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:



طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:



شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية:

يوم السبت 15 يناير:



أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأحد 16 يناير:



أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه يوم الإثنين 17 يناير سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 18 يناير:



شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

على مدار يومي الأربعاء والخميس:



شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.