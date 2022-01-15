تصل لـ4 في بعض المناطق.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس، اليوم السبت، حيث يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ووقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:



أما عن ساعات الليل، فمن المتوقع أن يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية:



توقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء أيضا، وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فهي كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 15

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 15

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 10 العظمى 16

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في نخل الصغرى 04 العظمى 20

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 20

درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 01 والعظمى 15

درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في قنا الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 23