التفاصيل الكاملة لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي تفاصيل جديدة عن امتحانات أولى وثانية ثانوي، وقال إنها سوف تكون ورقية بالكامل وعلى مستوى المدرسة.



وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته على فيس بوك أن الامتحانات سوف تعقد ورقيا بالكامل وبنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل ولكن على مستوى المدرسة ويضعها المدرس الأول للمادة.



وقال إنه سيسمح باستخدام التابلت في الاطلاع على المحتوى الرقمي للمقررات وكتابة ملاحظات الطالب عليه تنفيذا لنظام الأوبن بوك.

وننشر قرارات وزارة التربية والتعليم حول الامتحانات.



-امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية كما تم إعلانه من قبل.

- الامتحانات 70% اختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل.

-الامتحانات تضعها المدارس عن طريق المعلم الأول لكل مادة مع الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات.

-مسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة وغير مسموح بالكتاب الورقي.

-الامتحانات في موعدها وفق الجداول المعلنة من قبل وتبدأ السبت المقبل لأولى ثانوي والأحد لتانية.

-الإجابات في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة حسب ما تقرر المدرسة.

-النتيجة بالتقدير وليس الدرجات: من 85 إلى 100 ممتاز، من 65 لأقل من 85 جيد جدا، من 50 لأقل من 65 جيد، أقل من 50 ضعيف، على أن تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.