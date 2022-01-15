فاتورة التليفون الأرضى، يبحث الكثيرون عن أسهل الطرق التي من خلالها يمكن تسديد الاشتراكات وقيمة الخدمات، التي جنب الاختلاط والازدحام منذ دخول كورونا.

فاتورة التليفون الأرضى

ويتساءل الكثيرون عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022، من أجل معرفة قيمتها والبحث عن طرق السداد الآمنة والسهلة، لكل مستخدمي خدمات شركة الممصرية للاتصالات.

الاستلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير

وقررت الشركة المصرية للاتصالات "WE" أن تصدر فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير في عام 2022، حيث يمكن لمتعامليها التوجه لأقرب فروع الشركة أو السداد عبر البطاقات المدفوعة وماكينات الصرف الآلي.

وترصد "الفجر" للمتابعين رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022 في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2022

تحسب فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022 من خلال استهلاك شهر أكتوبر ونوفمبر إلى ديسمبر 2021، وذلك عبر الاشتراك الرباع السنوي الذي يدفع لأربعة مرات خلال العام.

فاتورة التليفون الأرضى يناير

وتصدر فاتورة التليفون الأرضى وفور صدورها يمكن لعملاء المصرية للاتصالات دفع الفواتير مع وجود فترة سماح تحددها الشركة المصرية للاتصالات، وتستمر لفترة إلى 14 فبراير المقبل.

فع وسداد فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير

وتمنع شركة وي WE المصرية للاتصالات "الخطوط الأرضية" من إجراء عمل مكالمات عقب انتهاء فترة السماح، لتعمل فقط على استقبال المكالمات، للعملاء غير القائمين المسددين لـ فاتورة التليفون الأرضى بدءا من 15 فبراير عام 2022 ولمدة شهر.

دفع فاتورة التليفون الأرضى والغرامات

ومن القرر أن تفرض شركة المصرية للاتصالات غرامة تأخير على الفواتير التي لم تسدد من العملاء بعد قطع الحرارة عن الزبائن بدءًا من يوم 15 مارس 2022، ما يعطي ضرورة لدفع وسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2022

يمكن للسادة علاء شركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022 من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة بالضغط هنـــــــــــــا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عب رقم مختصر

وأعلنت شركة وي توفير الرقم المختصر 19777 من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2022 وتتبع التعليمات يمكن معرفة قيمة الفاتورة، وإدخال رقم التليفون في الخانة المخصصة.