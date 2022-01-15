موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر فى كأس الرابطة المصرية 2022

يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلا على نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المحترفة يوم الأحد المقبل.



وتقام مباراة بيراميدز ضد فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الرابطة فى تمام الثانية ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.



وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة المصرية لعام 2022.



جدير بالذكر أن بيراميدز تلقى الخسارة أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف، بينما تمكن فريق فيوتشر من تحقيق الفوز على فريق إيسترن كومباني بثلاث أهداف دون رد.

