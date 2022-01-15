موعد مباراة مصر وغينيا اليوم في كأس الأمم والقنوات الناقلة والتشكيل

تصدر موعد مباراة مصر اليوم الموافق الـ15 من يناير 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، نظرا لحرص ملايين المصريين والعرب على مشاهدة المباراة التي تجمع المنتخب الوطني وغينيا بيساو.

موعد مباراة مصر

ويبحث الكثيرون عن موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والمقرر لها مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسوادن من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

توقيت وموعد مباراة مصر

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر وغينيا بيساو بعدما عرض المنتخب الوطني لهزيمة بهدف دون راد في المباراة الأولى التي جمعته بنيجيريا بينما تعادل الفريقان الآخريان.

موعد مباراة مصر وتفاصيل المباراة

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة والتشكيل وكافة التفاصيل المتعلقة باللقاء المهم والمرتقب حرصا منا على تقديم أفضل الخدمات لمتابعينا.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية

وتنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم في ثاني جولات المجموعةت الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

موعد مباراة مصر وغينيا والأجهزة الفنية للمنتخبين

يقود منتخب مصر المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش والذي يتعرض لهجوم كبير وسيل من الانتقادات بعد الخسارة أمام نيجيريا، فيما يدرب غينيا بيساو المدرب المساعد إيميليانو تي نظرًا لإصابة المدير الفني باسيرو بكورونا.

موعد مباراة مصر والملعب

وتنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب "رومدي أدجيا" في مدينة جاروا الكاميرونية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 2 beIN Sports HD 2 Max، وشاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 1 beIN Sports HD 1 Max.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية

من المتوقع أن يخوض البرتغالي كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر مباراة غينيا بيساو بتشكيلة تضم الشناوي في حراسة المرمى أمامه الرباعي عمر كمال وحجازي والونش وأيمن أشرف، وفي الوسط النني والسولية وعبدالله السعيد وفي الهجوم صلاح ومصطفى محمد ومرموش.