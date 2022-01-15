“قاعود حدوتة مصرية”.. معرض فني مفتوح للجمهور في بيت السناري

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معرض قاعود حدوتة
معرض قاعود حدوتة مصرية
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تنظم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع اتحاد منظمات الكاريكاتير (فيكو الفراعنة) وذاكرة الكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان "قاعود حدوتة مصرية"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة بالمجتمع، وذلك يوم الاثنين الموافق 17 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

ويضم المعرض أعمال الفنان أحمد قاعود رسام الكاريكاتير باليوم السابع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أعمال الكاريكاتير المتميزة لفنانين مصريين وعرب، ويقام على هامش المعرض ندوة فنية عن سيرة ومسيرة "قاعود" واسهاماته في اثراء محتوى الكاريكاتير، ويستمر من ١٧ وحتى ٢٠ يناير ٢٠٢٢.

ويأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، فضلًا عن خلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

جدير بالذكر أن أحمد قاعود من مواليد 1986، وقد عمل في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك في العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية. 

وتتسم أعمال "قاعود" بالاجتماعية ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التي تشغل بال الرأي العام بشكل دوري، مستخدمًا في ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كافة شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

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