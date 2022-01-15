سعر الريال السعودى اليوم السبت 15-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 15-1-2022، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.14  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تحرك برلماني بعد وفاة وائل الإبراشي

عاجل.. منتخب مصر يُعلن جاهزية قائده للمشاركة أمام غينيا بيساو

نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء

عاجل.. نيمار يفجر أزمة مدوية في باريس سان جيرمان

حريق ضخم بموقع إنشاء مشروع القطار السريع بالجيزة

عاجل.. إنقسام داخل الأهلي بسبب " الموهبة الصاعدة "

حقيقة رغبة برشلونة في التعاقد مع "صخرة " بايرن ميونخ

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ الطلب العالمي على الكهرباء