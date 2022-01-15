سعر اليورو اليوم السبت 15-1-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم السبت 15-1-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.63 جنيه للشراء، و17.83 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.63 جنيه للشراء، و17.84 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.71 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.71 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.63 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.63 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.63 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.68 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.71 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

 

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