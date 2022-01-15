وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ الطلب العالمي على الكهرباء



قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن الطلب العالمي على الكهرباء على مدى السنوات القليلة المقبلة من المقرر أن يتباطأ بعد بلوغه مستوى قياسيا في عام 2021، لكنه سيظل يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون دون تحقيق مكاسب سريعة في الإمداد منخفض الكربون وكفاءة الطاقة.

وأفادت الوكالة في تقريرها السنوي عن قطاع الكهرباء بأن الطلب العالمي على الكهرباء ارتفع بنسبة 6% أو 1500 تيراوات/ساعة في عام 2021، وهي أكبر نسبة زيادة منذ التعافي من الأزمة المالية العالمية في 2010 وأكبر زيادة إجمالية على الإطلاق.

وشكلت الصين نحو نصف الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء العام الماضي بزيادة 10%.

ومع هذا، من المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة مع سريان تدابير كفاءة الطاقة وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة 2.7% في المتوسط حتى عام 2024، على الرغم من أن آثار جائحة فيروس كورونا وأسعار الطاقة المرتفعة لا تزال غير واضحة.

وقفزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بنسبة 7% إلى مستوى قياسي في عام 2021 بعد انخفاضها في العامين السابقين.