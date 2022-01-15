"ستاندرد أند بورز" تؤكد تصنيف الكويت عند A+ مع نظرة سلبية



أعلنت وكالة Standard&Poor's للتصنيف الائتماني بقاء التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8% العام الجاري مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط، وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة.