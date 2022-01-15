طقس الغد.. أمطار وصقيع ودرجة الحرارة تصل إلى 8

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حالة الطقس
حالة الطقس
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يشهد طقس الغد، الأحد، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

توقعات الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، باردا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأوضحت الأرصاد، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات.

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