معهد الارشاد الزراعي ينظم ندوتين حول دودة الحشد الخريفية وذبابة الفاكهة



اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، تنظيم ندوتين ارشاديتين بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، حول دودة الحشد الخريفية، وذبابة الفاكهة في محافظتى بنى سويف والإسماعيلية.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للارشاد والتدريب، ان ذلك يأتي استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد.

واشار حيمري ان الندوتين تضمنتا التعرف على كل من هذه الحشرات وأعراض الإصابة بكل منها ودورة حياتها، والتفرقة بينهما وبين الحشرات الآخرى والعوائل النباتية لكل منها والأضرار التى تسببها للمحاصيل الزراعية، كما تضمنت سبل المكافحة المتكاملة لهذه الحشرات والمبيدات الكيماوية والحيوية الموصى بها لكل منها، وأهمية الاكتشاف المبكر للإصابة للسيطرة عليها.

واشار إلى إنه قد حاضر في الندوتين، الدكتور علاء الدين محمد، والمهندس محمود عثمان، والدكتور سيد شريف والدكتورة عفاف جلال، كما حضر الندونين مهندسى المكافحة والإرشاد الزراعى وعدد من المزارعين في كلا المحافظتين.