تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ15 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع الجاري.

حالة الطقس

وحذرت الهيئة من حالة الطقس والرياح الباردة خلال الأسبوع الجالي، وسط توقعات أن تشهد القاهرة والمحافظات رياحا شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا، تزيد من الإحساس بالصقيع.

حالة الطقس والرياح

وأكدت الأرصاد الجوية أن الرياح الأوروبية ستزيد من برودة الطقس خلال ساعات النهار، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد.

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، تشهد فرصا لسقوط الأمطار التي تمتد لبعض محافظات جنوب الدلتا، مع تحذيرات عاجلة للمدن والمحافظات.

حالة الطقس والصقيع

ولفتت "الأرصاد" أن الطقس البارد يصل لحد الصقيع ويمتد إلى محافظات شمال الصعيد وسط سيناء خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ستشهد طقسا باردا خلال الساعات المقبلة بينما طقس جنوب الصعيد وجنوب سيناء سيكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

أماكن سقوط الأمطار

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس غدا الأحد الموافق الـ16 من يناير 2022، ستشهد سقوطا للأمطار على مدن السواحل الشمالية الشرقية، وأيضا على شمال محافظات الوجه البحري ستكون متوسطة على فترات.

حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار

وأضافت: "توجد فرصة لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وبعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس وسقوط الأمطار على بعض المحافظات

وتابعت: "تتساقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من شمال الدلتا والسواحل الشمالية، وكذلك أجزاء من جنوب سيناء، والسواحل الشرقية مع تعرض البلاد لرياح شديدة".