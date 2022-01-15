نجا أطفالهم الثلاثة.. مصرع زوجين إثر تسرب غاز بالمنيا

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محافظة المنيا
محافظة المنيا
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لقي شاب وزوجته مصرعهما اختناقا بالغاز الذي تسرب من إسطوانة بوتاجاز، داخل منزلهما بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، فيما نجا ابنائهم الثلاثة وبينهم رضيع، بعد تدخل الأهالي وإنقاذهم.


تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شاب وزوجته داخل منزلها بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا. 


بالانتقال والفحص تبين مصرع "مايكل نادي عزيز" 36 عاما، وزوجته "إيمان يوسف" 32 عاما، متأثرين بالاختناق نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز، فيما نجا أطفالهم الثلاثة من الموت عقب تدخل أهالي القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

 

التحفظ على جثتي المتوفين


تم التحفظ على جثتي المتوفين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وبعرضهما على مفتش الصحة أقر بعدم وجود شبهة جنائية، فصرحت النيابة  بالدفن، وجري إقامة العزاء بقاعة الكنيسة الإنجيلية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

إصابة سيدة بالمنيا 


وأُصيبت سيدة، إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل عاطف. ع. ا" مقيم بعزبة أبو حرب بمركز بني مزار، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.

تصدع ثلاث منازل بالمنيا 

 

انتقل فريق الحماية المدنية، وجرى إخماد الحريق، وتبيٌن أنه أسفر عن إصابة "عزيزة. ص" 50 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بالعزبة، وتصدع 3 منازل.

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